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Тренер "Сочи" – о матче с "Динамо": могли даже сыграть с лучшим результатом

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Ассистент главного тренера "Сочи" Денис Клюев прокомментировал ничью в матче южан с московским "Динамо" (3:3) в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Сочи"
— Хороший матч получился, интересный. Думаю, что понравился зрителям, но для тренеров матч сложнейший. Главное, что проявили характер, не растерялись. Могли даже сыграть с лучшим результатом.

Напомним, сегодня, 6 ноября 2023 года в Сочи состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Там московское "Динамо" приехало на игру с местным футбольным клубом "Сочи". Встреча завершилась ничейным результатом – 3:3. Отметим, что после первого тайма южане уступали со счетом 1:3. Но во второй половине им удалось вырвать ничью. При этом в концовке красную карточку получил наставник хозяев Александр Точилин.

Источник: "Матч ТВ"


Сочи Динамо
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