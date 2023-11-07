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Желудков: у "Краснодара" нет менталитета победителя

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Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков поделился своими ожиданиями от предстоящей игры сине-бело-голубых и "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Если в субботу петербуржцы победят, то дальше "Зенит" будет сложно остановить. Они уже знают, что такое чемпионская борьба, а у "Краснодара" пока нет менталитета победителя", — приводит слова Желудкова "Чемпионат".

11 ноября состоится матч между "Зенитом" и "Краснодаром". Стартовый свисток игры прозвучит в 19:30.

После 14 туров "Краснодар" расположился на первой строчке таблицы. Команда Владимира Ивича набрала 31 очко. Ближайшим преследователем является "Зенит" с 29 очками на счету.

Зенит Желудков Краснодар
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