- Матч получился интереснейший во всех смыслах, думаю, болельщики получили огромное удовольствие. А для специалистов - такой нервячок. Ведь и начало второго тайма было сумасшедшим для "Динамо", два или три момента подряд. Но "Динамо" на протяжении всего сезона вторые таймы играет безобразно, начинается какая-то вальяжность, никто назад не отходит, позволяют спокойно принимать мячи. И я удивлен: думал, динамовцы постараются дожать соперника, будут играть как-то агрессивнее, - передает слова Колыванова "РБ Спорт".
Встреча 14 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Динамо" завершилась вничью со счетом 3:3. Забитыми голами в составе гостей отметились полузащитник Луис Чавес, нападающий Константин Тюкавин и вингер Ярослав Гладышев, у хозяев поля отличились атакующий хавбек Никита Бурмистров, нападающий Лука Джорджевич и защитник Ваня Дркушич. После первого тайма бело-голубые выигрывали у черноморского клуба со счетом 3:1, однако во втором тайме "барсы" смогли переломить ситуацию, сравняли счет и имели несколько хороших моментов для того, чтобы забить победный гол.
Колыванов: "Динамо" на протяжении всего сезона вторые таймы играет безобразно, начинается какая-то вальяжность
Экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал ничейный исход в выездном матче 14 тура РПЛ против "Сочи" (3:3) после 3:1 по итогам первого тайма.
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