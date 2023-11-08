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"РБ Спорт": "Локомотив" хочет взять Алексея Миранчука в аренду

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Московский "Локомотив" хочет арендовать полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука зимой.
Фото: ФК "Аталанта"
Как сообщает "РБ Спорт" "Локомотив" не отказался от идеи вернуть Алексея Миранчука в свой состав. Сообщается, что железнодорожники хотят взять игрока в аренду в зимнее трансферное окно. Сам российский полузащитник хочет остаться в Европе.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 4 матча во всех турнирах (100 минут). Россиянин не смог отличиться голевыми действиями.

Миранчук является воспитанником "Локомотива" и сыграл за красно-зеленых 227 матчей. В 2018 году вместе с родным клубом Алексей стал чемпионом России.

Источник: "РБ Спорт".

Локомотив Аталанта Миранчук Ал Российские трансферы
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