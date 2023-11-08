Как сообщает "РБ Спорт" "Локомотив" не отказался от идеи вернуть Алексея Миранчука в свой состав. Сообщается, что железнодорожники хотят взять игрока в аренду в зимнее трансферное окно. Сам российский полузащитник хочет остаться в Европе.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 4 матча во всех турнирах (100 минут). Россиянин не смог отличиться голевыми действиями.
Миранчук является воспитанником "Локомотива" и сыграл за красно-зеленых 227 матчей. В 2018 году вместе с родным клубом Алексей стал чемпионом России.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Локомотив" хочет взять Алексея Миранчука в аренду
Московский "Локомотив" хочет арендовать полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука зимой.
Фото: ФК "Аталанта"