– Идея такая существует, но говорить о конкретике рано, – цитирует Зеленова "СЭ".
Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что хоккейный "Спартак" решил вопрос с проведением "Зимней классики" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против санкт-петербургского СКА на "Открытие Арене" нынешней зимой. В настоящее время "красно-белые" прорабатывают вариант с датой встречи.
Зеленов – о возможном матче хоккейного "Спартака" на "Открытие Арене": идея такая существует
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о возможном проведении хоккейного матча регулярного чемпионата КХЛ на футбольном поле стадиона "Открытие Арена".
Фото: ФК "Спартак"