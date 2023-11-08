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Зеленов – о возможном матче хоккейного "Спартака" на "Открытие Арене": идея такая существует

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Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о возможном проведении хоккейного матча регулярного чемпионата КХЛ на футбольном поле стадиона "Открытие Арена".
Фото: ФК "Спартак"
– Идея такая существует, но говорить о конкретике рано, – цитирует Зеленова "СЭ".

Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что хоккейный "Спартак" решил вопрос с проведением "Зимней классики" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против санкт-петербургского СКА на "Открытие Арене" нынешней зимой. В настоящее время "красно-белые" прорабатывают вариант с датой встречи.

Спартак Зеленов Открытие-Арена
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