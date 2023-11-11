"Прежде всего хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в эту страну. Я не хочу покидать Украину врагом...
В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!" — сказал Луческу.
Напомним, ранее появилось интервью Луческу порталу "Спорт-Экспресс". В нём у румынского специалиста спросили, могут ли теперь болельщики увидеть его в одном из российских клубов. Луческу заявил, что он только недавно покинул киевское "Динамо", поэтому ему нужно время и отдельно подметил, что уважает все страны.
В России Луческу работал в "Зените" в 2016 и 2017 годах. С российским клубом Луческу выиграл Суперкубок России, обыграв с минимальным счётом ЦСКА.
Источник: Sport Arena.
Луческу: я никогда не вернусь в Россию
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу отреагировал на своё интервью, которое он дал одному из российских изданий.
Фото: ФК "Динамо" Киев