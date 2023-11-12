– "Краснодар" мне очень понравился. До пропущенного мяча он был лучшей командой на поле. Гости вообще ни в чем не уступали "Зениту". В конце было видно, что команда нервничала, где-то торопилась, были ошибки. В общем, "Краснодар" дал бой "Зениту". Посмотрим, что будет дальше. Пока "Краснодар" очень впечатляет, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
11 ноября действующий чемпион России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1 (0:0).
На 63-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, оказавшись первым на добивании. Всего 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить равенство. Колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра головой замкнул расчетливую подачу своего соотечественника Вильмара Барриоса и огорчил голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 92-й минуте полузащитник питерской команды Андрей Мостовой после сольного прохода мог принести своей команде победу, но попал в штангу.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в чемпионате России. "Зенит" с 30 очками остался на второй строчке в таблице РПЛ по итогам первого круга.
Александр Мостовой: "Краснодар" вообще ни в чем не уступал "Зениту"
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился впечатлениями от ничейного исхода центрального матча 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1).
Фото: РФС