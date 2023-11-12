— Если бы у “Спартака” была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего “Спартака”.
После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” имеет на своем счету 21 набранное очко. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице.
Свой следующий матч столичный “Спартак” проведет против “Ростова”. Игра пройдет сегодня, 12 ноября, в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена”. Она войдет в программу 15-го тура чемпионата России и начнется в 19:30 мск.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин: если бы у “Спартака” была стабильность, он бы претендовал на самые высокие места
Экс-футболист петербургского “Зенита” Андрей Аршавин рассказал о том, в каком случае московский “Спартак” мог бы претендовать на высокие места в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"