– От нынешнего третьего места нет ни удовлетворения, ни разочарования – мы сейчас смотрим не в таблицу, а на свою игру, – приводит слова Салтыкова Metaratings.
Вчера, 11 ноября, в Самаре на стадионе “Солидарность Арена” местные “Крылья Советов” сыграли против екатеринбургского “Урала”. Эта встреча вошла в программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В настоящее время “Крылья Советов” имеют на своем счету 25 баллов. Подопечные Игоря Осинькина занимают третье место в турнирной таблице.
Салтыков – о 3-м месте “Крыльев Советов”: ни удовлетворения, ни разочарования
Футболист “Крыльев Советов” Никита Салтыков высказался о текущем третьем месте своей команды в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"