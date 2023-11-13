– Абаскалю было важно выиграть этот матч. Потому что он понимал, что висит на волоске от увольнения. Но при этом и его команда играла чуть лучше, чем раньше. Поэтому я могу сейчас "Спартак" Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе. И Абаскалю это удалось, – цитирует Губерниева "СЭ".
В минувшее воскресенье, 12 ноября, "Спартак" одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счетом 2:1 (2:0), которая позволила "красно-белым" завершить первый круг на шестом месте в таблице. "Ростов" с 17 очками остался 11-м.
Команда Гильермо Абаскаля с первых минут захватила инициативу и дважды огорчила голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова уже к 15-й минуте встречи. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. Гости ответили во втором тайме точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении защитника Максима Осипенко.
Отметим, что нападающий Александр Соболев второй матч подряд не попал в стартовый состав. В воскресной игре против "Ростова" 26-летний футболист вышел на замену на 86-й минуте вместо полузащитника "красно-белых" Антона Зиньковского.
Губерниев: Абаскаль понимал, что висит на волоске от увольнения. "Спартак" играл чуть лучше, чем раньше
Известный ведущий и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев похвалил "Спартак" Гильермо Абаскаля после победы в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" (2:1).
Фото: "Матч ТВ"