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Кобелев: состав "Динамо" второй в лиге после "Зенита"

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил уровень состава бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"С моей точки зрения, состав "Динамо" второй в лиге после "Зенита". Мы видим, что "Краснодар" играет практически одним составом и проседает в концовке. "Зенит" же может выпустить двух?трех качественных игроков. "Динамо", соответственно, тоже может ротировать состав", — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

"Динамо" находится на третьем месте в РПЛ. Москвичи набрали 25 очков в 15 играх чемпионата России. Следующим соперником для бело-голубых станет ЦСКА. Игра пройдет после паузы на сборные 25 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало назначено на 17:30.

В последнем матче "Динамо" обыграло "Оренбург" со счетом 2:0. Голы оформили форвард Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес.

Динамо Кобелев
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