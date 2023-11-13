"С моей точки зрения, состав "Динамо" второй в лиге после "Зенита". Мы видим, что "Краснодар" играет практически одним составом и проседает в концовке. "Зенит" же может выпустить двух?трех качественных игроков. "Динамо", соответственно, тоже может ротировать состав", — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.
"Динамо" находится на третьем месте в РПЛ. Москвичи набрали 25 очков в 15 играх чемпионата России. Следующим соперником для бело-голубых станет ЦСКА. Игра пройдет после паузы на сборные 25 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало назначено на 17:30.
В последнем матче "Динамо" обыграло "Оренбург" со счетом 2:0. Голы оформили форвард Константин Тюкавин и полузащитник Луис Чавес.
Кобелев: состав "Динамо" второй в лиге после "Зенита"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил уровень состава бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"