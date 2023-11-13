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Гришин: в РПЛ за призовые места борются 6 команд. В Испании или Италии бьются два клуба

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Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин сравнил борьбу за чемпионство в РПЛ и европейских чемпионатах.
Фото: РПЛ
"Сейчас за призовые места борются 6 команд. Думаю, зрителям нравится такой расклад. Если посмотреть на чемпионат Испании или Италии, там бьются две команды. РПЛ — интересный чемпионат", — передает слова Гришина "РБ Спорт".

На первом месте в Ла Лиге идет "Жирона" с 34 очками на счету. Следом мадридский "Реал". "Сливочные" набрали 32 очка. Далее "Барселона". Сине-гранатовые сумели записать на свой счет 30 очков.

В итальянском чемпионате на первой строчке находится миланский "Интер". Клуб набрал 31 очко. На втором месте располагается "Ювентус" с 29 очками. Третьим идет "Милан", набрав 23 очка.

В РПЛ первым идет "Краснодар". У "быков" 32 очка. Ближайшим преследователем является "Зенит" с 30 очками. Третье место занимает "Динамо" с 25 очками.

Ла Лига Серия А РПЛ Гришин
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