"Сейчас за призовые места борются 6 команд. Думаю, зрителям нравится такой расклад. Если посмотреть на чемпионат Испании или Италии, там бьются две команды. РПЛ — интересный чемпионат", — передает слова Гришина "РБ Спорт".
На первом месте в Ла Лиге идет "Жирона" с 34 очками на счету. Следом мадридский "Реал". "Сливочные" набрали 32 очка. Далее "Барселона". Сине-гранатовые сумели записать на свой счет 30 очков.
В итальянском чемпионате на первой строчке находится миланский "Интер". Клуб набрал 31 очко. На втором месте располагается "Ювентус" с 29 очками. Третьим идет "Милан", набрав 23 очка.
В РПЛ первым идет "Краснодар". У "быков" 32 очка. Ближайшим преследователем является "Зенит" с 30 очками. Третье место занимает "Динамо" с 25 очками.
Гришин: в РПЛ за призовые места борются 6 команд. В Испании или Италии бьются два клуба
Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин сравнил борьбу за чемпионство в РПЛ и европейских чемпионатах.
Фото: РПЛ