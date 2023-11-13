- Лучший тренер в первом круге чемпионата - Ивич. Его команда идет на первом месте, а он не в "Зените" и не в "Спартаке". У "Краснодара" явно не такие возможности, как у петербуржцев или других московских команд. Результат, который есть - заслуга как игроков, так и тренера. Ивич - первый тренер "Краснодара", который плевать хотел на красивую игру, контроль мяча. Ему важен результат, первый круг прошел, краснодарцы на первом месте. Посмотрим, как будет во втором, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
46-летний сербский специалист Владимир Ивич занял пост главного тренера "Краснодара" в январе 2023 года. Под его руководством "быки" с апреля по октябрь 2023 года провели 18-матчевую беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге, не проиграв ни одного матча с 25 тура прошлого чемпионата России по 12 тур нынешнего.
По итогам первого круга текущего сезона черно-зеленые возглавляют турнирную таблицу лиги, набрав 32 очка в 15 матчах и потерпев в них одно поражение. Отрыв команды Ивича от ближайшего преследователя "Краснодара" составляет 2 очка, от остальных клубов РПЛ - не менее 7 очков.
Дьяков: тренер "Краснодара" Ивич - лучший в первом круге РПЛ. Плевать он хотел на красивую игру - важен результат
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков ответил на вопрос о лучшем тренере в РПЛ по итогам первого круга.
Фото: ФК "Краснодар"