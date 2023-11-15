"Какой результат посчитаю удовлетворительным для "Локомотива" в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны ее решить. Я думаю, что это оптимальная и выполнимая задача для нас", — сказал Карпукас.
После половины сезона в чемпионате России железнодорожники, набравшие 24 очка, располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Отставание от третьего места, которое занимает "Динамо", составляет одно очко.
В нынешнем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 15 матчах РПЛ и Кубка России.
Источник: "РБ Спорт".
Перед "Локомотивом" поставлена задача занять место в топ-3 РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас считает, что команде по силам выполнить задачу руководства попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Чемпионат"