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Перед "Локомотивом" поставлена задача занять место в топ-3 РПЛ

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Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас считает, что команде по силам выполнить задачу руководства попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Какой результат посчитаю удовлетворительным для "Локомотива" в РПЛ? Завершить сезон в тройке. Нам поставили такую задачу, мы должны ее решить. Я думаю, что это оптимальная и выполнимая задача для нас", — сказал Карпукас.

После половины сезона в чемпионате России железнодорожники, набравшие 24 очка, располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Отставание от третьего места, которое занимает "Динамо", составляет одно очко.

В нынешнем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 15 матчах РПЛ и Кубка России.

Источник: "РБ Спорт".

Карпукас Локомотив
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