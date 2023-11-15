Андрей Мостовой — о возможном поражении от сборной Кубы: мы играем в России. Нас всегда критикуют

Фото: ФК "Зенит"

"Что будет, если не обыграем Кубу? Жёсткая критика? Мы играем в России. Критика всегда есть. Думаю, что всё будет хорошо", — приводит слова Мостового "Чемпионат".



Сейчас идут сборы национальной команды России. Они продлятся до 20 ноября. В последний день сборов Россия сыграет против команды из Кубы. Игра пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Начало назначено на 19:00 (мск).