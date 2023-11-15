Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Андрей Мостовой — о возможном поражении от сборной Кубы: мы играем в России. Нас всегда критикуют

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что будет, если сборная России проиграет Кубе 20 ноября.
Фото: ФК "Зенит"
"Что будет, если не обыграем Кубу? Жёсткая критика? Мы играем в России. Критика всегда есть. Думаю, что всё будет хорошо", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Сейчас идут сборы национальной команды России. Они продлятся до 20 ноября. В последний день сборов Россия сыграет против команды из Кубы. Игра пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Начало назначено на 19:00 (мск).

Мостовой Ан Зенит Сборная России Сборная Кубы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится