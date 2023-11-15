"Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов — и травма была. Клуб уровня "Гавра"? Чуть повыше, может быть", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее Мостовой рассказал, что летом им интересовался клуб из Франции. В Лиге 1 играет экс-одноклубник Андрея Далер Кузяев. 30-летний футболист выступает за "Гавр". В текущем сезоне он принял участие в 12 играх. В них россиянин забил 2 мяча.
Андрей Мостовой: мной интересовался клуб выше уровня "Гавра"
Футболист "Зенита" Андрей Мостовой раскрыл некоторые подробности о несостоявшемся трансфере в команду из Франции.
Фото: ФК "Зенит"