Губерниев: кто дал тетеньке Вяльбе право так говорить про Березуцкого? Он — гордость российского футбола

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Напомним, ранее Березуцкий, более восьми месяцев проживающий в Испании, посоветовал российским спортсменам покидать страну, чтобы продолжить свой личностный рост. Он посчитал, что в стране могут оставаться те (больше к футболистам), кто хочет заработать. Эти слова вызвали гневную реакцию у Вяльбе. К слову, и сам Губерниев отреагировал на высказывание Березуцкого.