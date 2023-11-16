Губерниев: кто дал тетеньке Вяльбе право так говорить про Березуцкого? Он — гордость российского футбола
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в сторону бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, ранее Березуцкий, более восьми месяцев проживающий в Испании, посоветовал российским спортсменам покидать страну, чтобы продолжить свой личностный рост. Он посчитал, что в стране могут оставаться те (больше к футболистам), кто хочет заработать. Эти слова вызвали гневную реакцию у Вяльбе. К слову, и сам Губерниев отреагировал на высказывание Березуцкого.
Губерниев — о словах Березуцкого: почему он сам оставался в тепличных условиях? Посмотрел бы на него в "Барселоне"