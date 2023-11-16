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Андрей Мостовой: зарплаты во Франции в разы меньше, чем в России, я очень удивился

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, почему он решил остаться в российском клубе, несмотря на предложение из Франции.
Фото: ФК "Зенит"
"Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около € 300–400 тыс. в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешёл. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился", — цитирует Мостового "РБ Спорт".

Ранее Мостовой рассказывал, что минувшим летом им интересовался французский клуб. Но российский полузащитник так и не ушел из "Зенита", переподписав контракт с клубом. Соглашение футболиста и команды рассчитано до конца сезона-2027/28. В текущем сезоне игрок провел 8 матчей. За это время он забил 1 мяч.

Российские трансферы Мостовой Ан Зенит
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