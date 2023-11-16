"Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около € 300–400 тыс. в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешёл. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился", — цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее Мостовой рассказывал, что минувшим летом им интересовался французский клуб. Но российский полузащитник так и не ушел из "Зенита", переподписав контракт с клубом. Соглашение футболиста и команды рассчитано до конца сезона-2027/28. В текущем сезоне игрок провел 8 матчей. За это время он забил 1 мяч.
Андрей Мостовой: зарплаты во Франции в разы меньше, чем в России, я очень удивился
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, почему он решил остаться в российском клубе, несмотря на предложение из Франции.
Фото: ФК "Зенит"