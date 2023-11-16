"Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Даже вничью мы не должны сыграть. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову", — сказал Павлюченко.
Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе "Волгоград Арена". Эта встреча станет для подопечных Валерия Карпина последней в календарном году. Вероятнее всего, следующий сбор национальной команды состоится в марте 2024 года.
Павлюченко выступал за сборную России с 2003 по 2012 год, забив за это время 21 гол в 51 матче.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Павлюченко: если сборная России не обыграет Кубу, тогда придется возвращаться мне, Аршавину, Семаку
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что если национальная команда не обыграет сборную Кубы, то тогда в сборную должны вернуться ветераны.
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