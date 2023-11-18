"У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России — только "Динамо". Я поговорил с Бальбуэна, тренерами и принял его. Это было мое решение. Уверен, что я не ошибся", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль стал игроком "Динамо" летом 2023 года, перейдя из ЦСКА. Портал Transfermarkt пишет, что бело-голубым этот переход обошёлся в 3,5 миллиона евро. За новую команду Карраскаль в 11 матчах отдал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат".
Карраскаль: разногласия в ЦСКА были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было
Карраскаль: у меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но выбрал "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль рассказал, что перед трансфером в московскую команду мог выбрать клуб из Европы.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ