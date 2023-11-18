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В "Урале" опровергли желание продать в "Зенит" Ишкова и Дмитриева

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его команда не намерена расставаться с футболистами Ильёй Ишковым и Игорем Дмитриевым.
Фото: ФК "Урал"
"Не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать", — сказал Иванов.

Ранее появилась информация, что "Зенит" в зимнее трансферное окно хочет попрощаться с Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным, а также подписать двух игроков из "Урала". Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о желании попрощаться с игроками, но про интерес к другим футболистам ничего не сказал.

Источник: Metaratings.

Иванов Г Урал Зенит Ишков Российские трансферы
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