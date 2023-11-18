"Не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать", — сказал Иванов.
Ранее появилась информация, что "Зенит" в зимнее трансферное окно хочет попрощаться с Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным, а также подписать двух игроков из "Урала". Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о желании попрощаться с игроками, но про интерес к другим футболистам ничего не сказал.
Источник: Metaratings.
В "Урале" опровергли желание продать в "Зенит" Ишкова и Дмитриева
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его команда не намерена расставаться с футболистами Ильёй Ишковым и Игорем Дмитриевым.
Фото: ФК "Урал"