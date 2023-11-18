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Агент – о возможном уходе Сутормина из “Зенита”: фейковые новости комментировать не хотим

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Александр Клюев, агент полузащитника “Зенита” Алексея Сутормина, отреагировал на слухи о том, что его клиент может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
– Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим, — приводит слова Клюева “Спорт день за днем”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский “Зенит” может расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым в летнее трансферное окно.

Напомним, российский полузащитник Алексей Сутормин является игроком петербургского “Зенита” с 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,80 млн евро.

Сутормин Зенит Российские трансферы
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