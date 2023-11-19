- Сборная России должна побеждать всех, не только Кубу. С таким настроем должна выходить команда на поле. На самом деле мы обязаны побеждать Кубу. Но надо понимать, какой состав будет играть. Мы будем ждать много голов в этой игре, чтобы зрители в Волгограде не просто пошли на футбол, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Товарищеская встреча национальных сборных России и Кубы пройдет на "Волгоград Арене" в понедельник 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Для подопечных Валерия Карпина предстоящая игра станет шестой в 2023 году без учета матчей молодежным составом с олимпийской сборной Египта, и третьей на своем поле. В двух предыдущих домашних товарищеских встречах сборная России победила команды Ирака (2:0) и Камеруна (1:0).
Канчельскис: сборная России должна побеждать всех, не только Кубу
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против сборной Кубы.
Фото: РФС