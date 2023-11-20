Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Агент Васютина: чемпионат Швеции сильнее РПЛ. Возвращение Александра не исключено

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря "Зенита" Александра Васютина, не исключил уход футболиста из команды.
Фото: Andreas Sandstr?m / Keystone Press Agency / Global Look Press
"Третьим вратарем он не будет. Вариант с возвращением в Швецию? Он возможен. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского", — сказал Дубровин.

28-летний Васютин ранее играл за финский "Лахти", норвежский "Сарпсборг" и шведский "Юргорден". В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, пропустив семь мячей и дважды сыграв "на ноль". Контракт Васютина с "Зенитом" рассчитан до конца сезона.

Источник: "РБ Спорт".

Васютин Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится