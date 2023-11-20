"Третьим вратарем он не будет. Вариант с возвращением в Швецию? Он возможен. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского", — сказал Дубровин.
28-летний Васютин ранее играл за финский "Лахти", норвежский "Сарпсборг" и шведский "Юргорден". В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, пропустив семь мячей и дважды сыграв "на ноль". Контракт Васютина с "Зенитом" рассчитан до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Васютина: чемпионат Швеции сильнее РПЛ. Возвращение Александра не исключено
Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря "Зенита" Александра Васютина, не исключил уход футболиста из команды.
Фото: Andreas Sandstr?m / Keystone Press Agency / Global Look Press