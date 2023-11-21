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Globo: Ренан получил запросы от европейских команд и может покинуть "Зенит" зимой

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Globo сообщает, что защитник "Зенита" Роберт Ренан может покинуть клуб грядущей зимой.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщениям источника, Ренан уже получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что 20-летний спортсмен покинет "Зенит" ближайшей зимой. Родной клуб защитника "Коринтианс" наблюдает за ситуацией вокруг игрока, потому что клуб хочет получить процент от продажи.

Ренан переехал в Россию в январе 2023 года. За "Зенит" защитник отыграл 18 матчей. В них бразилец не смог отличиться результативными действиями.

Источник: Globo

Зенит Коринтианс Ренан Российские трансферы
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