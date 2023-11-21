По сообщениям источника, Ренан уже получил запросы от европейских клубов. Ожидается, что 20-летний спортсмен покинет "Зенит" ближайшей зимой. Родной клуб защитника "Коринтианс" наблюдает за ситуацией вокруг игрока, потому что клуб хочет получить процент от продажи.
Ренан переехал в Россию в январе 2023 года. За "Зенит" защитник отыграл 18 матчей. В них бразилец не смог отличиться результативными действиями.
Источник: Globo
Globo: Ренан получил запросы от европейских команд и может покинуть "Зенит" зимой
Globo сообщает, что защитник "Зенита" Роберт Ренан может покинуть клуб грядущей зимой.
Фото: ФК "Зенит"