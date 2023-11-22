"Кому из российских игроков ЦСКА стоит уехать в европейский чемпионат? Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?" — сказал Жирков.
25-летний Чалов выступал за швейцарский "Базель" во второй половине сезона-2021/2022. В 16 матчах за команду он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сейчас спортсмен проявляется себя в сборной России и ЦСКА. За московскую команду в нынешнем сезоне Фёдор забил 10 голов и отдал результативную передачу в 22 матчах.
Источник: Sport24.
Жирков: Чалов уже поиграл в Европе. Если будет хорошее предложение, почему бы вновь не попробовать себя?
Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков считает, что нападающий команды Фёдор Чалов мог бы вновь попробовать свои силы в Европе.
Фото: Михаил Шапаев / РФС