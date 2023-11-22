"Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде", — сказал Волков.
21-летний Волков впервые сыграл за сборную России в сентябре 2023 года. С тех пор он провёл за команду три матча, не отметившись результативными действиями. За "Краснодар" в нынешнем сезоне у него 19 матчей и три результативные передачи.
Источник: ТАСС.
Сергей Волков — про Карпина: прямолинейный. Меня это в людях всегда подкупает
Защитник "Краснодара" Сергей Волков высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
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