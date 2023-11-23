"Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое — тренироваться и играть еще полгода или год", — сказал Жирков.
Последним клубом в карьере 40-летнего футболиста стали "Химки", которые он покинул летом 2022 года. Ранее спортсмен играл за "Зенит", "Динамо", ЦСКА и лондонский "Челси". На счету Жиркова также свыше 100 матчей за сборную России.
Источник: Sport24.
Жирков — о завершении карьеры: я не могу уже играть
Бывший российский защитник Юрий Жирков объяснил причину завершения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"