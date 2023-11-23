Жирков — о завершении карьеры: я не могу уже играть

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Бывший российский защитник Юрий Жирков объяснил причину завершения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое — тренироваться и играть еще полгода или год", — сказал Жирков.

Последним клубом в карьере 40-летнего футболиста стали "Химки", которые он покинул летом 2022 года. Ранее спортсмен играл за "Зенит", "Динамо", ЦСКА и лондонский "Челси". На счету Жиркова также свыше 100 матчей за сборную России.

Источник: Sport24.

Жирков
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