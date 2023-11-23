Спортдир "Оренбурга" — о подписании чилийского форварда: пока сложно сказать. Интереса к нему не было

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос, действительно ли его команда арендует у чилийского "Коло-Коло" форварда Йорди Томпсона.
Фото: Getty Images
"Пока сложно сказать. История с арестом? Вы меня спрашиваете? Откуда я могу знать, кто это и что происходило? Интереса к этому игроку не было", — сказал Андреев.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилийский нападающий перейдёт в российскую команду на правах аренды с опцией выкупа. Однако сейчас спортсмен имеет проблемы с законом после того, как избил свою девушку. Его контракт с действующей командой рассчитан ещё на два года.

Источник: "Чемпионат".

Оренбург Российские трансферы
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