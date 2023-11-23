"Какого российского игрока я бы посоветовал подписать "Челси"? Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые футболисты, которые появляются и в "Крыльях Советов", и в "Локомотиве", — приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1. За это время российский полузащитник забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. После 12 туров чемпионата Франции "Монако" находится на третьем месте. Команда россиянина набрала 24 очка. В следующем туре монегаски встретятся с лидером турнира "ПСЖ". Игра состоится 26 ноября в 20:00 (мск).
Жирков: посоветовал бы "Челси" купить себе Головина
Бывший игрок "Зенита" и московского "Динамо" Юрий Жирков рассказал, кого он бы посоветовал приобрести "Челси".
Фото: ФК "Монако"