"Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав", — сказал Красич.
39-летний Красич играл за ЦСКА с 2004 по 2009 год. За это время сербский полузащитник в 229 матчах забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Вместе с московской командой спортсмен выиграл Кубок УЕФА и девять трофеев в России.
Источник: Sport24.
Красич: Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Вагнер Лав — лучшие игроки, с которыми я играл в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич назвал лучших игроков, с которыми играл в московской команде.
Фото: "Чемпионат"