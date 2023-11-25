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Красич: Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Вагнер Лав — лучшие игроки, с которыми я играл в ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич назвал лучших игроков, с которыми играл в московской команде.
Фото: "Чемпионат"
"Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав", — сказал Красич.

39-летний Красич играл за ЦСКА с 2004 по 2009 год. За это время сербский полузащитник в 229 матчах забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Вместе с московской командой спортсмен выиграл Кубок УЕФА и девять трофеев в России.

Источник: Sport24.

Красич ЦСКА Игнашевич Вагнер Лав Жирков Акинфеев
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