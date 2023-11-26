По информации источника, центральный полузащитник Лукас Вера получает в "Оренбурге" зарплату в размере 2,5 миллионов рублей в месяц. Сообщается, что "железнодорожники" готовы платить 26-летнему аргентинцу 5,5 миллионов. Обсуждение финансовых условий находится на заключительном этапе.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Веры в "Локомотив" обойдется столичному клубу в три миллиона евро.
Вера перешел в "Оренбург" летом прошлого года. На его счету 46 матчей за оренбуржцев, в которых аргентинец забил три гола и сделал девять результативных передач.
Источник: Metaratings
Зарплата хавбека "Оренбурга" Веры в "Локомотиве" может увеличиться более чем в 2 раза
Стала известна зарплата полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры после перехода в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"