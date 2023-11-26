"Поражения случаются, но чемпионат продолжается. Ничего не поменялось. "Краснодар" все еще один из главных претендентов на чемпионство", – цитирует агента Metaratings.
В воскресенье, 26 ноября, "Краснодар" проиграл "Уралу" в матче 16-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:3. Таким образом краснодарцы, лидировавшие на протяжении большей части текущего розыгрыша чемпионата России, опустились на вторую строчку и уступили лидерство "Зениту". На данный момент в активе "черно-зеленых" 32 набранных очка, что на один балл меньше, чем у "сине-бело-голубых".
Агент хавбека "Краснодара" Кади Боржеса: "Краснодар" все еще один из главных претендентов на чемпионство
Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса, уверен, что в чемпионской гонке в РПЛ ничего не поменялось.
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