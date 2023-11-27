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Агент Кучаева не считает, что полузащитник проигрывает конкуренцию в ЦСКА Облякову и Мендесу

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Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, не считает, что его клиент проигрывает конкуренцию Виктору Мендесу и Ивану Облякову.
Фото: "Чемпионат"
"Кучаев проигрывает конкуренцию и Мендесу, и Облякову? Это ваше мнение. У меня оно другое", — сказал Клюев.

25-летний Кучаев в 15 матчах нынешнего сезона провёл на поле 486 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона.

Источник: Metaratings.

Обляков Мендес ЦСКА Кучаев
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