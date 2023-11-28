– В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне "Оренбург" не блещет так, как в прошлом. Но на "Спартак" всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. "Спартак" – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. "Спартаку" будет сложновато играть, но он – безусловный фаворит, – цитирует 36-летнего хавбека "Чемпионат".
Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком" запланирован на среду, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра из Люберец Алексея Сухого раздастся в 16:00 по Москве. Полуфиналист определится по сумме двух игр. Ответная встреча пройдет с 12 по 14 марта 2024 года. Напомним, что "красно-белые" становились обладателем национального кубка в 2022 году, обыграв в финале "Динамо". В прошлом сезоне команда Гильермо Абаскаля сенсационно вылетела из турнира от клуба Первой лиги тольяттинского "Акрона" в нижней сетке Пути регионов.
Глушаков: "Спартак" – красная тряпка для всей России
Бывший капитан и полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "красно-белыми".
Фото: ФК "Спартак"