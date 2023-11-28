Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
2 - 2 2 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лацио
2 - 0 2 0
СелтикЗавершен
Шахтер
1 - 0 1 0
АнтверпенЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
ПортуЗавершен
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Милан
1 - 3 1 3
Боруссия ДЗавершен
Фейеноорд
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
1 - 1 1 1
НьюкаслЗавершен
Янг Бойз
2 - 0 2 0
Црвена ЗвездаЗавершен

Глушаков: "Спартак" – красная тряпка для всей России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший капитан и полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "красно-белыми".
Фото: ФК "Спартак"
– В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне "Оренбург" не блещет так, как в прошлом. Но на "Спартак" всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. "Спартак" – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. "Спартаку" будет сложновато играть, но он – безусловный фаворит, – цитирует 36-летнего хавбека "Чемпионат".

Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком" запланирован на среду, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра из Люберец Алексея Сухого раздастся в 16:00 по Москве. Полуфиналист определится по сумме двух игр. Ответная встреча пройдет с 12 по 14 марта 2024 года. Напомним, что "красно-белые" становились обладателем национального кубка в 2022 году, обыграв в финале "Динамо". В прошлом сезоне команда Гильермо Абаскаля сенсационно вылетела из турнира от клуба Первой лиги тольяттинского "Акрона" в нижней сетке Пути регионов.

Спартак Глушаков Кубок России Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится