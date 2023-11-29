"Локомотив" и без Дзюбы может вполне неплохо атаковать? Я бы так не ставил вопрос. Артём — ключевой игрок нашей команды, лидер коллектива. И в раздевалке, и на поле. Он приносит много пользы на поле", — приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Вчера, 28 ноября, 35-летний Дзюба не попал в заявку "Локомотива" на кубковый матч против "Балтики" (2:2). Наставник московского клуба Михаил Галактионов объяснил это здоровьем ветерана российского футбола. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 играх. За это время нападающий забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Галактионов: Дзюба — ключевой игрок "Локомотива", лидер коллектива
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов оценил игру нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"