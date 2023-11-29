— Присутствовал зимний футбол, обе команды играли осторожно. И у них, и у нас было пространство. Мы ошиблись, и “Динамо” смогли реализовать момент, а мы — нет.
Напомним, сегодня, 29 ноября, в Москве на стадионе “ВТБ Арена” состоялся один из матчей четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. В рамках него местный футбольный клуб “Динамо” сыграл с “Зенитом” из Санкт-Петербурга. Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 0:1. Отметим, что ответная встреча между этими клубами пройдет в марте 2024 года.
Источник: “Матч ТВ”
Семак – об игре с “Динамо”: был зимний футбол
Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от московского “Динамо в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"