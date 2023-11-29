Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
2 - 3 2 3
ПСВЗавершен
Галатасарай
3 - 3 3 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Копенгаген1 тайм
Брага
0 - 1 0 1
Унион1 тайм
Арсенал
5 - 0 5 0
Ланс1 тайм
Бенфика
3 - 0 3 0
Интер1 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Ред Булл Зальцбург1 тайм
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Наполи1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
1 - 1 1 1
Кадис1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
1 - 1 1 1
КлермонЗавершен

Форвард “Зенита” Сергеев: упустили победу в матче с “Динамо”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий петербургского “Зенита” Иван Сергеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от московского “Динамо” (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
— Мы упустили победу, но впереди ответный матч. Для меня проигрыши в матчах с “Динамо” вообще не тенденция, где-то не повезло. Были шансы отыграться. Сегодня больше повезло “Динамо”, наверное, но у нас были шансы отыграться.

Напомним, сегодня, 28 ноября 2023 года, в Москве состоялся матч между местным “Динамо” и “Зенитом” из Санкт-Петербурга. Эта встреча была проведена в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Она завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Примечательно, что с 70 минуты бело-голубые играли в меньшинстве – в их составе красную карточку получил полузащитник Хорхе Карраскаль.

Источник: Sport24

Зенит Сергеев Кубок России Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится