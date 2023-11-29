— Мы упустили победу, но впереди ответный матч. Для меня проигрыши в матчах с “Динамо” вообще не тенденция, где-то не повезло. Были шансы отыграться. Сегодня больше повезло “Динамо”, наверное, но у нас были шансы отыграться.
Напомним, сегодня, 28 ноября 2023 года, в Москве состоялся матч между местным “Динамо” и “Зенитом” из Санкт-Петербурга. Эта встреча была проведена в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Она завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Примечательно, что с 70 минуты бело-голубые играли в меньшинстве – в их составе красную карточку получил полузащитник Хорхе Карраскаль.
Источник: Sport24
Форвард “Зенита” Сергеев: упустили победу в матче с “Динамо”
Нападающий петербургского “Зенита” Иван Сергеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от московского “Динамо” (0:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"