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Сиваков — о конфликте с Абаскалем: не понравилось, что он сказал, что игроки "Оренбурга" симулировали

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Защитник "Оренбурга" Евгений Сиваков рассказал, о чём спорил с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем после матча команд в Кубке России (1:0).
Фото: "Чемпионат"
"Мне не совсем понравилось то, как Абаскаль высказывался о нашей команде, что мы симулируем. Я не считаю, что кто?то симулировал, была хорошая мужская игра. Я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде", — сказал Сиваков.

Отметим, что Сиваков обменялся с испанским специалистом несколькими громкими фразами после завершения игры в Оренбурге. "Спартак" и "Оренбург" провели первый матч четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. Их ответная встреча пройдёт в Москве, но только в марте следующего года.

Источник: "Матч ТВ".

Сиваков Оренбург Спартак Абаскаль Кубок России
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