"Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень", — сказал Личка.
Андрей Аршавин ныне занимает в "Зените" пост заместителя генерального директора по спортивному развитию. Сейчас бывший нападающий также проходит обучение на тренерскую лицензию и, вероятно, должен будет пройти стажировку в московской команде.
Марцел Личка работает в "Динамо" с лета 2023 года. Ранее он три года тренировал "Оренбург", который вернул в РПЛ.
Источник: Sport24.
Личка: всегда рад встретиться с Аршавиным. Он хорошо меня понимает
Фото: ФК "Динамо"