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Личка: всегда рад встретиться с Аршавиным. Он хорошо меня понимает

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о бывшем футболисте "Зенита" Андрее Аршавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень", — сказал Личка.

Андрей Аршавин ныне занимает в "Зените" пост заместителя генерального директора по спортивному развитию. Сейчас бывший нападающий также проходит обучение на тренерскую лицензию и, вероятно, должен будет пройти стажировку в московской команде.

Марцел Личка работает в "Динамо" с лета 2023 года. Ранее он три года тренировал "Оренбург", который вернул в РПЛ.

Источник: Sport24.

Динамо Личка Зенит Аршавин
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