"Костя начал тренироваться с командой", — заявил Клюев.
Агент отметил, что решение об участии Кучаева в матче с "Ростовом" 3 декабря примет тренерский штаб ЦСКА.
В нынешнем сезоне 25-летний Кучаев принял участие в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Он провёл на поле 486 минут.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кучаев вернулся в общую группу ЦСКА
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что его клиент вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф