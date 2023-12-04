- Когда провоцируют, да еще забили перед этим гол, эмоции на самом высоком уровне. Абаскаль вспылил, но зачем Бериша бежал в зону "Спартака" и прыгал двумя ногами рядом с тренером? Зачем это было делать? Или они думают, что им всё дозволено делать? Абаскаль его отодвинул, тот упал, взялся за лицо. Пошли понты. Считаю, что Бериша был неправ, что всё это затеял. Можно было не удалять, а показать по желтой карточке. Считаю, что несправедливо - если удалять, то двоих надо было, - передает слова Шавло "Чемпионат".
На 35 минуте матча Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (2:1) произошел конфликтный инцидент между главным тренером гостей Гильермо Абаскалем и атакующим полузащитником хозяев поля Бернардом Беришей. Футболист, который только что отдал голевой пас на открывшего счет форварда Гамида Агаларова, побежал праздновать гол с бровки к трибуне и прыгнул двумя ногами вперед рядом с Абаскалем. Специалист схватил Беришу двумя руками и швырнул на газон.
По итогу инцидента Абаскаль получил прямую красную, а Бериша - желтую карточку.
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
Шавло: зачем Бериша бежал в зону "Спартака" и прыгал двумя ногами рядом с Абаскалем? Они думают, им всё дозволено?
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал инцидент между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и вингером "Ахмата" Бернардом Беришей.
Фото: МатчПремьер