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Титов: сейчас у "Спартака" на поле нет стабильного лидера

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов рассказал, какая главная проблема у московской команды.
Фото: "Чемпионат"
"Главная проблема "Спартака" сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют", — приводит слова Титова "СЭ".

"Спартак" занимает седьмое место в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков за 17 игр. Следующим соперником для команды из Москвы станут самарские "Крылья Советов". Встреча пройдет в Москве. Начало — 14:00 (мск).

Спартак Титов
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