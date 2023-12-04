"Главная проблема "Спартака" сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют", — приводит слова Титова "СЭ".
"Спартак" занимает седьмое место в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков за 17 игр. Следующим соперником для команды из Москвы станут самарские "Крылья Советов". Встреча пройдет в Москве. Начало — 14:00 (мск).
Титов: сейчас у "Спартака" на поле нет стабильного лидера
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов рассказал, какая главная проблема у московской команды.
Фото: "Чемпионат"