После окончания официальных матчей в календарном году футболистов "Спартака" ждет двухнедельный отпуск. Далее команда соберется в Москве (ориентировочно в середине января), после чего отправится в Дубай.
Об этом рассказал Гильермо Абаскаль в интервью клубной пресс-службе. Также главный тренер красно-белых отметил, что каждому футболисту будет предоставлена персональная программа на время отпуска.
Зимние сборы "Спартака" пройдут в Дубае
Стало известно, где футболисты "Спартака" будут готовиться к весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"