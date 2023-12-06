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Зимние сборы "Спартака" пройдут в Дубае

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Стало известно, где футболисты "Спартака" будут готовиться к весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"
После окончания официальных матчей в календарном году футболистов "Спартака" ждет двухнедельный отпуск. Далее команда соберется в Москве (ориентировочно в середине января), после чего отправится в Дубай.

Об этом рассказал Гильермо Абаскаль в интервью клубной пресс-службе. Также главный тренер красно-белых отметил, что каждому футболисту будет предоставлена персональная программа на время отпуска.

Спартак Абаскаль
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