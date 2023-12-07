– У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю. Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот, – приводит слова малийца "Спорт-Экспресс".
28-летний Майга стал игроком "Пари Нижний Новгород" летом 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах в составе нижегородской команды. Перед заключительным туром Премьер-Лиги 2023 года команда Сергея Юрана расположилась на 9-й строчке в таблице, набрав 24 очка. В субботу, 9 декабря, нижегородцы на выезде встретятся с санкт-петербургским "Зенитом".
Малийский хавбек "Пари НН" Майга: я за Россию! Я патриот, не понимаю тех, кто ругает страну
Малийский полузащитник "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга назвал себя патриотом России.
Фото: ФК "Пари НН"