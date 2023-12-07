- Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах - Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать своё дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моём воспитании сравнивать себя с ними, - передаёт слова Акинфеева "Чемпионат".
37-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является действующим обладателем большинства национальных вратарских рекордов. Свои достижения вратарь устанавливал в матчах как за красно-синих, так и за сборную России, выступления за которую завершил в 2018 году после домашнего чемпионата мира.
В последние дни в спортивных СМИ развернулась полемика о лучшем отечественном вратаре, в ходе которой достижения Акинфеева сравнивались с достижениями легендарных советских голкиперов - Льва Яшина и Рината Дасаева. Лев Яшин до настоящего момента является единственным в истории футбола вратарем, ставшим обладателем "Золотого мяча", Ринат Дасаев по ходу своей карьеры признавался лучшим голкипером мира.
Акинфеев: не в моём воспитании сравнивать себя с Яшиным и Дасаевым
Голкипер ЦСКА и экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев отреагировал на свои сравнения в СМИ с легендарными советскими голкиперами Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
Фото: ПФК ЦСКА