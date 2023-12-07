– “Слово пацана” еще не смотрел – все руки не доходят. Но обязательно пересмотрю. Судя по реакции людей, фильм серьезный. На самом деле я помню все. У меня в книге события 1980-х годов довольно подробно описываются.
Я сам смотрел трейлер, и там есть эпизод: так называемое Великое стояние на озере Глубоком. Так вот я присутствовал при этом. Не участником – очевидцем. Отдыхал в тот момент на Глубоком с родителями и видел все своими глазами. Две большие группировки, человек по 300 с каждой стороны, стояли зимой по двум берегам озера. Но великой драки не случилось, и слава богу. Приехала милиция и всех разогнала. Но это только один эпизод того страшного периода.
В СССР, чтобы достигать чего-то и чувствовать себя человеком, необходимо было быть коммунистом. Если ты не в партии, то дорога наверх тебе закрыта. Твой потолок – рабочий на заводе. С улицей все было примерно то же самое. Рушился один строй, одни устои – восстанавливались другие. Где возникает пустота, там она чем-то заполняется. Это не наша вина была – наша беда, общая. Проблема государственного масштаба. Улица никого из нас не обошла. Каждому просто-напросто приходилось выбирать, на какой стороне выживать. Причем выживать не абстрактно, а реально, – приводит слова Харламова “Чемпионат”.
Сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” — российский сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Его показ начался 9 ноября 2023 года.
Как сообщает “Кинопоиск”, “Слово пацана: Кровь на асфальте” побил рекорд по популярности среди сериалов. Он набрал 3 394 балла интереса за неделю.
Экс-капитан “Рубина” Харламов – о сериале “Слово пацана”: улица никого не обошла – приходилось выбирать, как выживать
Бывший защитник “Рубина” Сергей Харламов высказался о сериале “Слово пацана”, в сюжете которого упоминается обстановка в Казани в конце 1980-х годов.
Фото: ФК "Рубин"