Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 0 1 0
Урал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Тикнизян: когда поезд сбил бомжа, какие ощущения? Приятные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о победе над "Зенитом" в матче РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Вопрос Тикнизяну: "Когда поезд сбил бомжа, какие ощущения?"

"Ну, если честно, конечно, приятно обыгрывать лидера нашего чемпионата. Не скажу, что какой-то особый настрой на них", — сказал Тикнизян.

В нынешнем сезоне московская команда дважды обыграла действующего чемпионата страны в чемпионате России. "Локомотив" после 16 матчей идёт на шестом месте, набрав 28 очков.

Источник: Это футбол, брат!".

Тикнизян Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится