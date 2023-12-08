Вопрос Тикнизяну: "Когда поезд сбил бомжа, какие ощущения?"
"Ну, если честно, конечно, приятно обыгрывать лидера нашего чемпионата. Не скажу, что какой-то особый настрой на них", — сказал Тикнизян.
В нынешнем сезоне московская команда дважды обыграла действующего чемпионата страны в чемпионате России. "Локомотив" после 16 матчей идёт на шестом месте, набрав 28 очков.
Источник: Это футбол, брат!".
Тикнизян: когда поезд сбил бомжа, какие ощущения? Приятные
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о победе над "Зенитом" в матче РПЛ.
Фото: "Чемпионат"