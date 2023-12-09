"Как проведу отпуск? Здесь, в Москве", - приводит слова Промеса "Матч ТВ".
Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был признан лучшим игроком матча 18-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:0). Форвард провел на поле 92 минуты и отличился одним забитым голом. В этом сезоне на счету 31-летнего футболиста 8+8 по системе гол плюс пас в 21 встрече за "красно-белых".
Промес проведет отпуск в Москве
Форвард "Спартака" Квинси Промес рассказал, где проведет свой зимний отпуск.
Фото: ФК "Спартак"