"Интерес от российских клубов есть, пока общаемся, рассматриваем все варианты - не только Россию, но и другие страны. Определенности пока нет. Могу только отметить, что им интересуются клубы РПЛ, ведущие команды первой лиги", - цитирует агента "РБ Спорт".
25-летний Дмитрий Подстрелов, выступающий на позиции правого крайнего форварда, перешел в БАТЭ летом этого года в качестве свободного агента из казахстанского клуба "Каспий". Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря. В этом сезоне нападающий отдал одну голевую передачу в 9 матчах за БАТЭ. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость белорусского вингера в 500 тысяч евро.
Агент вингера БАТЭ Подстрелова: игроком интересуются клубы РПЛ и ведущие команды Первой лиги
Агент Евгений Гайдук, представляющий интересы нападающего БАТЭ Дмитрия Подстрелова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.
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