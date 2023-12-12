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Агент вингера БАТЭ Подстрелова: игроком интересуются клубы РПЛ и ведущие команды Первой лиги

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Агент Евгений Гайдук, представляющий интересы нападающего БАТЭ Дмитрия Подстрелова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.
Фото: Getty Images
"Интерес от российских клубов есть, пока общаемся, рассматриваем все варианты - не только Россию, но и другие страны. Определенности пока нет. Могу только отметить, что им интересуются клубы РПЛ, ведущие команды первой лиги", - цитирует агента "РБ Спорт".

25-летний Дмитрий Подстрелов, выступающий на позиции правого крайнего форварда, перешел в БАТЭ летом этого года в качестве свободного агента из казахстанского клуба "Каспий". Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря. В этом сезоне нападающий отдал одну голевую передачу в 9 матчах за БАТЭ. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость белорусского вингера в 500 тысяч евро.

БАТЭ Российские трансферы
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